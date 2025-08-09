Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin se celebrará el 15 de agosto en Alaska

09 ag. 2025 - 07:52 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska, como parte de sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania, que dijo incluirá un "intercambio de territorios".

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos y grandes destrozos. Al cabo de más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú parecen irreconciliables hasta ahora.

Cumbre el 15 de agosto en Alaska

"La muy esperada reunión" tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska, escribió Trump este viernes en su plataforma Truth Social.

En vez de en un terreno neutral, la reunión tendrá lugar en este vasto y agreste estado del extremo noroeste del continente americano, cerca de Rusia. De hecho este territorio fue cedido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX.

El Kremlin calificó esta decisión de "bastante lógica" y afirmó haber invitado a Trump a Rusia para "la próxima reunión".

"Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, limitan entre sí. (...) Parece bastante lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering", dijo el asesor de la presidencia rusa Yuri Ushakov.

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

El encuentro se realizará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha exigido reiteradamente tener voz y voto en el asunto.

