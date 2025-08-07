Anuncian que Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en los próximos días

07 ag. 2025 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán "en los próximos días", aseguró este jueves el Kremlin, e indicó que ambas partes ya han acordado "en principio" el lugar del encuentro. El líder ruso deslizó que podría ser en Emiratos Árabes Unidos.

La cumbre sería la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde que Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en junio de 2021. El encuentro forma parte de los esfuerzos de Trump para poner fin de la ofensiva militar rusa en Ucrania. El miércoles, dijo que probablemente se reuniría cara a cara con Putin "muy pronto".

"Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar este tipo de eventos. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos", dijo por su parte Putin este jueves junto al líder emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y aseguró que "sería uno de los lugares bastante adecuados".

¿Qué dijeron desde Rusia por la reunión con Trump?

"A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", declaró el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, citado por agencias estatales rusas.

"Ahora estamos empezando a trabajar en los detalles junto con nuestros colegas estadounidenses", añadió Ushakov. "Se ha fijado como fecha objetivo la próxima semana", añadió. El Kremlin dijo que se ha acordado "en principio" un lugar para celebrar la cumbre, pero no precisó donde.

Decenas de miles de personas han muerto desde que Rusia lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022. Los bombardeos rusos han obligado a millones de personas a huir de sus hogares y han destruido grandes zonas del este y sur de Ucrania.

Las tres rondas de conversaciones directas entre Moscú y Kiev que se han celebrado hasta ahora no han logrado avances hacia un alto al fuego y ambas partes parecen muy lejos de poder poner fin a un conflicto que empezó hace más de tres años.

Todo sobre Conflicto Rusia Ucrania