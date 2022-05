Mujer le dispara a una adolescente desde su auto y escapa: antes de entregarse se hizo la manicure

Una mujer, de 30 años, tuvo un ataque de ira por un incidente en carretera lo que la llevó a dispararle a una adolescente, de 17 años, en el rostro. Luego la agresora se fue a hacerse la manicure.

El ataque ocurrió en la carretera interestatal 20 en Georgia, Estados Unidos, a unas 23 millas al oeste de Atlanta. La agresora fue identificada como Brittney Griffith, quien ya se encuentra privada de libertad.

A 30 y/o woman followed a car for nearly 15 miles on I-20 east before shooting a 17 y/o girl sitting in the passenger seat in the head. The shooter had her children in the car with her, aged 4 to 9, and went to get her nails done after the shooting. (1/3) pic.twitter.com/JwY4GLx325