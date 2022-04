Hombre atacó a machetazos a su vecino tras discusión: "Si no me protegía con la mano, me cortaba el cuello"

28 abr. 2022 - 21:45 hrs.

Un violento episodio quedó en evidencia durante la tarde del miércoles recién pasado y fue protagonizado por dos vecinos que discutieron en plena vía pública, por un motivo que sorprendió a los cibernautas.

Todo comenzó luego de que uno de ellos se molestara porque el otro no barría las hojas que caían en la vereda. El intercambio de palabras fue subiendo poco a poco de intensidad, hasta que el hombre en cuestión sacó un machete desde su auto ubicado en las afueras de su domicilio en la ciudad argentina de San Lorenzo.

Con al arma en su mano, el agresor persiguió por una cuadra al otro sujeto, lo que quedó registrado en un video captado por un residente que quedó atónito ante lo que estaba observando, informó Telefe.

La reacción de la víctima

La víctima de este hecho hizo la respectiva denuncia en la Fiscalía de San Lorenzo y más tarde entregó ciertos detalles sobre los momentos de incertidumbre que vivió en ese instante.

"Si no me protegía con la mano, me cortaba el cuello", afirmó el afectado, quien terminó con cortes en los dedos tras defenderse, consigna TN.

¿Qué ocurrió con el agresor?

En este contexto, se reveló que el agresor, identificado como José Romelio M., fue detenido. Sin embargo, la familia no se quedó de brazos cruzados y dejó en claro su intención de que sea imputado.

En el video compartido en redes sociales se ve al atacante vestido con una especie de camisa blanca y pantalón negro, sosteniendo un palo, mientras la víctima le recriminaba y corría de él al verse intimidado.