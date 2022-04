Acompañó a su papá a trabajar para pagar un asado para su cumpleaños y fue arrollado por un taxi

28 abr. 2022 - 13:00 hrs.

Roberto Arias, era un joven de 17 años que estaba ad portas de cumplir la mayoría de edad. Para pagarse un asado por su cumpleaños, decidió acompañar a su papá a trabajar, sin embargo, en el camino, murió luego de que fuera atropellado por un taxi en Santa Lucía, Argentina.

El menor circulaba en su bicicleta cuando fue alcanzado por el vehículo conducido por Raúl Ontiveros, de 60 años, al llegar a una esquina. Lamentablemente, el joven falleció a causa de las graves lesiones.

“Quiero hacer una monedita para un asado”

Juan Arias, el padre del joven fallecido, conversó con El Diario De Cuyo y dio detalles sobre los últimos días de su hijo antes de perder la vida.

Detalló que Roberto le pidió ir a trabajar con él para poder juntar un poco de dinero y así poder celebrar su fiesta de cumpleaños con un asado.

“Yo no lo quería llevar porque era menor, pero como el viernes eran sus 18 me dijo: ‘Papi, llévame, quiero hacer una monedita para hacerme un asadito’. Por eso iba conmigo”, dijo el hombre.

Sobre su hijo, lo recordó con cariño, señalando que “era muy bueno, un niño muy sano que no hacía nada malo" y que ni siquiera tenía redes sociales.

El momento del accidente

Sobre el accidente que resultó fatal para la familia Arias, detalló que él iba adelante y que solo escuchó el golpe. Al devolverse, vio a su hijo herido, falleciendo en el momento.

“Yo iba adelante. Sentí un golpe, miré para atrás y me puse a buscarlo porque no lo veía. Lo encontré adentro de la cuneta. Yo le hablaba, le gritaba... él estaba sentadito y no podía hacer nada”.

Actualmente, el cuerpo aún se encuentra en la morgue a la espera de la autopsia, la cual determinará si el taxista será formalizado o no por la muerte del joven.

