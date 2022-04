28 abr. 2022 - 18:45 hrs.

Una joven usuaria de TikTok compartió la emotiva experiencia que tuvo con un niño al interior de una tienda de dulces en la que trabaja como vendedora, la cual se volvió viral en aquella plataforma.

La protagonista, llamada Belu en la red social, publicó una "storytime" sobre "el primer niño que me cae bien en el mundo", afirmando que no le caían nada de bien los más pequeños.

Sin embargo, esto no le sucedió con el mencionado menor, que sin duda terminó por cambiar de cierta manera su punto de vista debido al particular vínculo que forjó con él en poco tiempo.

El relato de la joven

Belu, de nacionalidad española, contó que el lugar en el que trabaja -que según ella suele sufrir constantes robos- tuvo la visita de un grupo de pequeños estudiantes, por lo que se mantuvo todo el tiempo en alerta por si se producía algún delito.

Lo que le sorprendió a la además influencer fue que por un momento uno de estos niños no paraba de mirarla, por lo que puso toda su atención en él, pensando que quizás algo tramaba.

Pero la verdad es que el menor no paraba de observarla porque era sordo y no tenía claro si con la mascarilla ella le estaba hablando o no. De ahí en adelante, ambos comenzaron a comunicarse a través de la lengua de señas, por lo que ella todos los días fue aprendiendo una palabra nueva.

"Toda esa semana estuve aprendiendo a decirle cosas distintas cada día, porque yo le vi mucha emoción en los ojos. Entonces, el primer día, yo le dije 'hola, qué tal' (hace el gesto de lengua de señas) y me dijo que 'bien'... Al siguiente día le dije 'hola, buenas tardes' (vuelve a hacer el gesto de lengua de señas) y me dijo 'buenas tardes'. Se le veía muy emocionado", relató la joven.

"Aprendí a decir una frase entera"

La usuaria aseguró que durante todo ese tiempo aprendió a decir una frase completa, luego de que un día el niño se bajara la mascarilla y le preguntara si ella era realmente sorda, puesto que no sabía por qué ella le preguntaba en lengua de señas.

"Yo le dije que no y al día siguiente vine y le dije 'yo no soy sorda, yo soy oyente' (hace el gesto de lengua de señas nuevamente)", sostuvo.

No obstante, la joven aclaró que aprendió a decir esa frase en específico gracias a una joven de Instagram y después sostuvo que le volvió a hablar en lengua de señas: "Yo no sé hablar, pero quiero aprender por ti", indicó.

"Al principio me miró raro, pero luego me dijo que lo había entendido y que todo bien. Me emocioné un montón y me cayó súper bien. Ahora somos súper amigos", agregó.

Revisa aquí el video