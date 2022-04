Quiso dormir en los asientos del bus y su cabeza quedó atrapada en el apoyabrazos

27 abr. 2022 - 11:50 hrs.

Un hecho insólito se registró en el tren Roca, tramo de La Plata, Argentina, donde un pasajero quedó con su cabeza atorada en el apoyabrazos luego de que intentara dormir entre ambos asientos.

El hecho fue captado por uno de los pasajeros y fue rápidamente viralizado en redes sociales. Según fuentes oficiales, provocó una demora de 20 minutos al intentar sacarlo y liberarlo.

Curioso accidente

De acuerdo a lo informado por La Nación, un hombre quedó atrapado en el apoyabrazos, sin embargo, aún se desconocen los motivos del accidente y cómo es que llegó a ese lugar.

El hombre, según parece, habría intentado recostarse en los dos asientos del tren, pero al acomodarse, quedó atrapado sin posibilidad de salir.

Se hizo viral

Fue un joven estudiante, identificado como Juan, que logró captar el hecho, sacó fotografías e incluso grabó, registros que fueron publicados en twitter y rápidamente se hizo viral por la rareza del hecho.

"Volviendo de la facultad se paró el tren 20 minutos porque a este hermoso muñeco se le quedó atorada la cabeza en el apoya brazo. Gracias roquita, por suerte salió”, contó el joven desde su cuenta de Twitter sobre lo acontecido.

Volviendo de la faq se paro el tren 20min porque a este hermoso muñeco se le quedo atorada la cabeza en el apoya brazo.

Gracias roquita, por suerte salio pic.twitter.com/pvrIN1zx9B — Juan Andres (@juan_andress22) April 25, 2022

El testigo de hecho relató que cuando sucedió esto, todo el "tren aplaudía cuando lo estaban sacando los de seguridad afuera del tren, agarrándolo de los brazos. Cuando me acerco a hablarle a mis compañeros me dijeron que se le quedó la cabeza atorada y me mostraron el video. No lo podía creer”, detalló un testigo en diálogo con El Diario Sur.

En cuanto a sacarlo, relata que hubo un debate antes de hacerlo, ya que muchas personas "decían que había que tirarle aceite, pero, ¿dónde iban a conseguir? Otros decían que con agua y otros le hacían presión a la cabeza".

Reacciones en twitter

Al hacerse viral por la red social twitter, las reacciones no se hicieron esperar, preguntándose cómo había llegado hasta ese lugar.

“En qué contexto metió la cabeza ahí”, preguntó uno de los usuarios. “Estoy anonadado. Necesito entender cómo llegó ahí”, cuestionó otro.