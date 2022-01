Madre da a luz en pleno vuelo y abandona al bebé en el cubo de basura del baño en el avión

Un bebé recién nacido fue hallado en el cubo de la basura del baño de un avión que aterrizó en el aeropuerto internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam, en Mauricio, una isla en el Océano Índico al este de Madagascar.

El personal del aeropuerto del país encontró al bebé recién nacido, el sábado 1 de enero de 2022. La madre, de 20 años, fue arrestada por deshacerse de su hijo después de dar a luz en pleno vuelo, detalló el portal de 20 Minutos.

Según los informes, los funcionarios se toparon con el recién nacido cuando llevaban a cabo una inspección rutinaria del avión de Air Mauritius.

Tras encontrar un papel manchado de sangre, revisaron la papelera del baño y fue entonces cuando hallaron al niño abandonado. Inmediatamente, fue trasladado a un hospital, escribió el diario ABC.

An Air Mauritius cabin crew holds a newborn baby boy that was abandoned in the aircraft toilet bin during the 91-minute flight from Madagascar to the neighboring island nation of Mauritius. #airmauritius #cabincrew #flightattendant #newborn #avaition #flying #madagascar pic.twitter.com/CmDKIpWsmb