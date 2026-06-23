Club chileno podría irse a quiebra por una deuda millonaria con Colo Colo tras fallo de la ANFP

23 jun. 2026 - 12:38 hrs.

Mientras su presente deportivo lo tiene en la parte alta de la tabla en Segunda División, en Deportes Provincial Osorno apareció una preocupación que no se mide en puntos ni goles. Una resolución del Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP ordenó al club pagar US$56.877, equivalentes a cerca de $52 millones, a Colo-Colo por derechos de formación del jugador Carlos Soto.

El monto llegó en un momento sensible. No solo porque el equipo lidera su serie con 20 puntos en 10 partidos, sino porque la cifra está fuera del presupuesto anual de la institución y abre un escenario complejo para su continuidad.

Desde el club sureño reconocieron el impacto de la decisión y advirtieron que “es un golpe duro para la institución, ya que atenta directamente contra la continuidad operativa y financiera del club”, lo que refleja el peso que tiene esta obligación económica para su funcionamiento inmediato.

El origen de una deuda que se remonta a 2021

El conflicto se origina en la historia de Carlos Soto. El mediocampista de 24 años dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Colo-Colo, donde permaneció hasta 2021.

Ese año, al no recibir un contrato profesional, su camino cambió. Fue contactado por Deportes Osorno y, tras el ascenso del club a la Segunda División en 2022, firmó su primer vínculo profesional.

Con ese movimiento ya concretado, Blanco y Negro activó el cobro de derechos de formación, una acción que también incluyó a otros clubes de la categoría y que terminó con este fallo favorable para la concesionaria ligada al cuadro albo.

Deportes Osorno acude a la FNE y la TDLC

La resolución fijó un plazo de 15 días para cumplir con el pago. Si eso no ocurre, el club arriesga una resta de puntos en plena competencia, un golpe que podría alterar su campaña en el torneo.

Pero el problema no es solo deportivo. La directiva enfrenta una cifra que, según reconocieron, desordena completamente la planificación económica del año y obliga a buscar soluciones rápidas.

En esa línea, la institución explicó que “frente a este escenario, la directiva se encuentra analizando en detalle la resolución del tribunal de la ANFP. De manera paralela, como institución seguimos adelante con las acciones e instancias ya iniciadas ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de la improcedencia de este tipo de cobros”.

Mientras esas gestiones avanzan, el club se mantiene evaluando alternativas para enfrentar la deuda y sostener su operación en medio de la temporada.

En medio de la incertidumbre, Deportes Osorno cerró su mensaje apelando a su entorno y a la ciudad que históricamente ha acompañado al club. “Lo que sí podemos asegurar desde hoy es que Provincial Osorno no está solo. Este club le pertenece a Osorno, y es con nuestra comunidad y nuestra gente que vamos a encontrar el camino adelante”, afirmaron.