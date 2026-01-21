Con llamativos detalles: Conoce cómo es la nueva indumentaria de Colo Colo para el presente año

21 en. 2026 - 12:06 hrs.

Se acabó la espera para el hincha colocolino. Este miércoles Adidas, en conjunto con el club popular, presentó lo que será la indumentaria oficial del Cacique de cara a este 2026.

A través de un video, la marca que viste al cuadro de Macul mostró la camiseta que, en general, tuvo buena recepción por parte de los fanáticos.

Así es la nueva camiseta de Colo Colo

La camiseta mantiene la columna vertebral de siempre: Blanca con detalles negros, esta vez en los hombros. Pero eso no es todo, pues se añade un monograma con relieves en la camiseta con un grabado que dice "Colo Colo" en la tela.

Por otro lado, la camiseta alternativa destaca por su color negro, con detalles rojos en los auspiciadores, dorsales y nombres. A su vez, se suman algunos patrones inspirados en la cultura de pueblos originarios.

De la misma forma, la marca aseguró materializar un anhelo de los hinchas que se venía demandando hace tiempo: Un ejemplar manga larga.

Reacciones de los hinchas

A través de la red social Instagram, la camiseta tuvo buena recepción en general, aunque como en todo orden de cosas, hubo quienes no quedaron del todo conformes.

"Está hermosa", expresó un usuario. "Hermosa y sobria. Parece que algunos quieren parecer funda de asiento de micro rural también que alegan que tenga poca 'innovación'", ironizó otro.

En tanto, algunos agradecieron la existencia del modelo manga larga: "Una maravilla", sostuvo uno de los hinchas.

Revisa el video de la presentación de la camiseta

