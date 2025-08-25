La "U" presenta denuncia ante la justicia argentina por "delitos" contra sus hinchas en partido con Independiente

25 ag. 2025 - 16:29 hrs.

Universidad de Chile interpuso este lunes una denuncia ante la justicia de Argentina por el brutal ataque perpetrado contra hinchas durante el partido frente a Independiente de Avellaneda, registrado el pasado miércoles en el Estadio Libertadores de América, por la idea de los octavos de final de Copa Sudamericana.

A través de su cuenta oficial de X, informó que su presidente, Michael Clark, "junto con el director José Ramón Correa y el abogado del Club, Jorge Arredondo, estuvieron esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N4) para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile durante los actos de violencia".

"El trámite judicial fue realizado esta mañana junto con los abogados argentinos del prestigioso estudio de penalistas Castex Pauls, contratados por la 'U' para seguir los casos que afectaron a los hinchas chilenos en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. En la instancia, Clark y los abogados de la 'U' se reunieron con el fiscal Mariano Zitto", agregaron.

Dirigentes de la "U" fueron a ver a los hinchas hospitalizados

Desde el cuadro universitario dieron a conocer que "después de realizado el trámite formal de la denuncia, la justicia argentina deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables y aplicar las sanciones que establece la ley".

Hinchas de la U siendo atacados en partido contra Independiente / ATON

Además, indicaron, este lunes los dirigentes del Romántico Viajero "concurrieron al Hospital Pedro Fiorito, en donde compartieron con los familiares de los últimos hinchas que se encuentran internados en Avellaneda".

"En la ocasión, pudieron hablar por videollamada con Pablo Mora, reunirse con los cercanos del herido y conversar también con la familia de Gonzalo Alfaro, a quienes les regalaron camisetas con dedicatorias de los jugadores de la 'U'", consignaron desde el club.

En el plano deportivo, tanto Independiente como Universidad de Chile deben presentar sus descargos hasta este miércoles. Posteriormente, la Conmebol los analizará y entregará el fallo final sobre lo que ocurrirá con la llave del certamen internacional.

