"Imprudencia al volante": Hinchas de la U liberados tras incidentes con Independiente sufren accidente en retorno al país

23 ag. 2025 - 20:34 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hinchas de la Universidad de Chile, que estuvieron detenidos en Argentina tras los hechos de violencia en el partido ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, protagonizaron un accidente de tránsito en su retorno al país.

Los dos fanáticos azules, de 38 y 25 años, fueron parte de los 104 detenidos tras el polémico partido disputado en Buenos Aires, e iniciaron su retorno al país este mismo sábado. Sin embargo, producto de una "maniobra imprudente al volante" se vieron involucrados en una colisión en la localidad de Junín.

El medio La Verdad de Junín reportó que el accidente ocurrió cerca de las 09:00 horas en el cruce Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 65, cuando el Suzuki Vitara donde viajaban los chilenos fue impactado por un Ford Maverik.

De acuerdo al parte policial, el Ford Maverick, conducido por Carlos Martínez (36), chocó "involuntariamente y por alcance lateral" al Suzuki Vitara, en el que viajaban los ciudadanos chilenos Nicolás Riquelme (38) y Bastián Madariaga (25).

El reporte de la jefatura de Servicios Viales en la zona, bajo supervisión del comisario Gabriel Rojas, indicaron que los hinchas de la U "se encontraban desorientados al momento del accidente", atribuyendo el accidente a una "maniobra imprudente al volante".

"Los ciudadanos trasandinos estaban perdidos y, producto de imprudencia al volante, fueron embestidos por el otro vehículo", informó la jefatura.

