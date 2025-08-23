"Un ataque cobarde y planificado": Independiente culpa a hinchas de la U como responsables de la violencia en Avellaneda

23 ag. 2025 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado el Club Atlético Independiente de Avellaneda publicó un video en sus redes sociales en el cual culpa de los graves hechos de violencia del pasado miércoles a la hinchada de la Universidad de Chile. De acuerdo al equipo argentino, se trató de "un ataque cobarde y planificado".

"Un ataque cobarde y planificado"

"El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros en la historia del fútbol argentino y continental. Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir", comienza el relato del registro.

Según Independiente, "los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó".

Tras enumerar destrozos y desmanes atribuidos a los hinchas azules, el video destaca que "durante el primer tiempo se solicitó la suspensión del encuentro, pero el partido siguió a pesar de la violencia en la tribuna sur alta", sin nombrar que la Conmebol había exigido presencia de seguridad en la tribuna visitante.

"Los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron", sostienen al obviar también el hecho de que hinchas del Rojo ingresaron a una bodega para sacar objetos contundentes que utilizaron para golpear a la fanaticada de la U.

El "mea culpa" de Independiente

En un breve mea culpa, el club argentino sostiene que pese a los ataques sufridos por sus fanáticos, "responder con la misma moneda no puede ser una opción".

"Nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol", aseguró el Club Atlético Independiente de Avellaneda.

Revisa el video de Independiente

Todo sobre Universidad de Chile fútbol