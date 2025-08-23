Llega a Chile nuevo grupo de hinchas de la U: Todavía quedan algunos en Argentina

23 ag. 2025 - 06:34 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la madrugada de este sábado, un nuevo grupo de hinchas de la Universidad de Chile que estuvieron detenidos en Argentina arribaron a Chile tras ser liberados por la policía trasandina.

Desde niños hasta personas mayores aterrizaron en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de los incidentes ocurridos el pasado miércoles en el Estadio Libertadores de América, de Independiente de Avellaneda.

En su retorno al país, algunos fanáticos de la U se refirieron a los hechos ocurridos en tierras argentinas y a la experiencia de cada uno.

"Argentina no nos dejó avisar que estábamos detenidos, mis papás se enteraron por la tele, que me vieron que estaba contra la pared, que me estaban revisando. La revisión no era como correspondía, a las mujeres nos manosearon, eran policías mujeres, pero tampoco correspondía", contó una hincha que conversó con Meganoticias.

A pesar de la compleja situación vivida en que varios fueron detenidos y otros agredidos brutalmente, todos los simpatizantes del conjunto universitario coincidieron en que volverían a alentar a la U en Argentina.

Todavía permanecen algunos hinchas azules en el país trasandino, entre ellos, dos de los cuales permanecen hospitalizados en recintos de salud, mientras que en las próximas horas deberían llegar los restantes que fueron recientemente liberados por la policía.