¿Cómo cambiar la forma de pago y plazo para mantener el cobro presencial de los pensionados del IPS?

20 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Si recibes una pensión, subsidio u otro beneficio del Instituto de Previsión Social (IPS), puedes solicitar el cambio en tu forma de cobro, ya sea pasando a depósito bancario o manteniendo la modalidad presencial.

La nueva modalidad de pago quedará habilitada entre 30 y 60 días después de que hayas solicitado el cambio.

¿Quiénes pueden hacer este trámite?

Pueden solicitarlo pensionados y pensionadas de las excajas de previsión, beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y del Subsidio Familiar (SUF), entre otros.

También puede realizar el trámite un apoderado o apoderada que cuente con un poder vigente en el IPS para representar al beneficiario por al menos 6 meses. Si el poder tiene una vigencia inferior a ese período, deberá renovarse mediante videoatención o agendamiento en una sucursal ChileAtiende.

¿Cómo cambiar la forma de pago?

Existen tres vías para realizar el trámite:

En línea: Ingresa al sitio web de ChileAtiende con tu ClaveÚnica. Esta opción solo permite cambiar a depósito bancario.

Ingresa al sitio web de ChileAtiende con tu ClaveÚnica. Esta opción solo permite cambiar a depósito bancario. Por videoatención: agenda una sesión en ChileAtiende y ten a mano tu cédula de identidad.

agenda una sesión en ChileAtiende y ten a mano tu cédula de identidad. De forma presencial: dirígete a una sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad.

Fecha límite para mantener el cobro presencial

Si el IPS te notificó que desde julio recibirás el pago de tus beneficios en tu CuentaRUT de BancoEstado, puedes solicitar el retracto —es decir, la anulación de ese cambio— para seguir cobrando de forma presencial. Para hacerlo, ingresa al sitio web de ChileAtiende con tu ClaveÚnica y acepta la declaración jurada que anula el cambio de modalidad.

Este trámite estará disponible solo hasta el 30 de junio de 2026.

¿Más dudas?

Para consultas, puedes llamar al call center ChileAtiende marcando el 101, o al +56 44 236 20 00 si te encuentras en el extranjero. También puedes acudir a cualquier sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad.

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