Beneficio por años cotizados: ¿Cuál es el monto máximo mensual que se puede recibir?

14 nov. 2025 - 09:00 hrs.

El Estado otorga un aporte monetario a las y los pensionados, a modo de retribución por la cantidad de años de trabajo, este aporte corresponde al Beneficio por Años Cotizados.

Todo esto, gracias a la promulgación de la Reforma de Pensiones, que trae consigo la creación de un Seguro Social Previsional (SSP), que también implica la implementación de otros beneficios.

¿Cómo se accede al Beneficio poro Años Cotizados?

Para poder acceder a este beneficio, es necesario que los jubilados puedan cumplir con ciertos requisitos que establece esta nueva norma, los cuales son:

Estar pensionado/a antes de enero del 2026, fecha en que comienza el pago del aporte.

Tener 65 años o más.

Ser pensionado/a por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros hasta el 31 de julio del 2025.

Mujeres deben haber cotizado por un mínimo de 120 meses (10 años), mientras que los hombres deben tener al menos 240 meses cotizados (20 años), todo esto con un máximo de 300 meses, ya sea de manera continua o discontinua.

Cabe mencionar que, en cuanto al mínimo de años cotizados, este irá aumentando desde 2028, desde esta fecha, se les exigirá un mínimo de 132 meses cotizados a las mujeres.

Si bien el Beneficio por Años Cotizados, consiste en un monto adicional al pago de la pensión que reciben las personas mayores y será entregado en Unidades de Fomento (UF), este también tiene un tope, es decir, entrega un monto máximo cada mes.

¿Cuál es el monto máximo del Beneficio por Años Cotizados?

En concreto, se trata de un pago de 0,1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado, con un tope de 25 años, es decir, lo máximo que puede recibir uno de sus beneficiarios es 2,5 UF por mes.

Por tanto, si lo llevamos al valor de la UF ($39.572 al 26 de octubre de 2025), entonces correspondería al pago de $3.957 (0,1 UF) por año cotizado, con un tope de $98.930 (2,5 UF).

El monto que recibirán los beneficiados será pagado junto con la pensión de los acreedores, por lo que no es necesario postular.

Todo sobre Beneficio por años cotizados