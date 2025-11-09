Beneficio por años cotizados: ¿Cuántas cotizaciones se les exige a las mujeres?

09 nov. 2025 - 08:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados consiste en la entrega de un aporte para incrementar las jubilaciones de los actuales y futuros pensionados del país. Lo anterior, a través de una retribución por su periodo de servicio en sus labores.

Este aporte será pagado en Unidades de Fomento (UF) y es adicional a la pensión que recibe la persona jubilada, ya sea esta por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros.

¿Cuántas cotizaciones se les exige a las mujeres para recibir el Beneficio por Años Cotizados?

Entre los requisitos para recibir el beneficio, figura la cantidad de cotizaciones que debe presentar el pensionado, que es diferente para hombres y mujeres.

En el caso de los hombres, deben haber cotizado al menos 240 meses, o sea, 20 años. Mientras que por el lado de las mujeres, el Instituto de Previsión Social (IPS) les exigirá un mínimo 120 meses de cotizaciones, es decir, 10 años.

Sin embargo, luego de dos años de implementado el beneficio tendrá un cambio para las mujeres, ya que desde ChileAtiende dieron a conocer que tendrá variaciones que se irán aplicando con el tiempo.

La nueva condición indica que los años de cotización para las mujeres irán aumentando de manera gradual. Es decir, para las mujeres que comiencen a recibir su pensión desde 2028, los años de cotización requeridos irán aumentando, hasta que en 2035, deberán tener como mínimo 15 años cotizados.

