Bono Trabajo Mujer: ¿Cuándo es la fecha de pago en noviembre?

15 nov. 2025 - 19:00 hrs.

Este mes de noviembre se realizará un nuevo pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el cual está dirigido a trabajadoras dependientes e independientes de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Dentro de las características del BTM está el ser un beneficio postulable en cualquier fecha del año de manera online a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que se paga de dos maneras: anual y mensual.

¿Cuál es el monto del BTM?

El monto del BTM en su modalidad mensual se calcula según la renta mensual de la mujer trabajadora:

Renta mensual igual o inferior a $294.377: se puede recibir desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).

Renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: se puede recibir un monto cercano a los $44.157.

. Renta mensual superior a los $367.971 e inferior a $662.348: se puede recibir un monto entre $44.157 y $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

Los pagos mensuales corresponden a un "adelanto" que representa el 75% del bono, monto que es distribuido en los 12 meses del año. El 25% restante se pagó en el mes de agosto, junto con el pago de la modalidad anual del beneficio.

¿Cuáles son los requisitos del BTM?

Además de las edades (entre 25 y 59 años 11 meses) y el tramo del RSH (40%), otros requisitos para obtener este bono son:

Acreditar una renta bruta anual inferior a $7.948.180 .

. Si optas por pagos mensuales, tener una remuneración bruta mensual inferior a $662.348 .

. Estar al día en el pago de cotizaciones previsionales y de salud .

. No trabajar en una institución del Estado o en una empresa con participación pública superior al 50%.

No tener solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

. En caso de ser trabajadora dependiente hay que acreditar las rentas mediante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario de la solicitud.

¿Cuál es la fecha de pago de noviembre?

Según el calendario oficial (pincha aquí), el pago correspondiente al presente mes se realizará el próximo viernes 28 de noviembre, cuyo monto está calculado según la renta percibida en agosto.

Cabe destacar que este dinero será transferido a la CuentaRUT de la trabajadora (o a otra cuenta bancaria) o se puede retirar en sucursales de BancoEstado o BancoEstado Express.

