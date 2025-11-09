¿Dónde te toca votar?: Revisa tus datos electorales y si eres vocal de mesa

09 nov. 2025 - 15:00 hrs.

El próximo domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias en Chile y el extranjero, en que las y los chilenos irán a las urnas para elegir un nuevo Presidente, Diputados y Senadores.

El Servicio Electoral (Servel), ya publicó la nómina definitiva de personas que fueron seleccionadas para cumplir el rol de vocales de mesa, por lo que ya no pueden excusarse y deben realizarlo obligatoriamente.

Es por ello que, en caso de que no hayas revisado ni hayas sido informado, acá puedes conocer si te corresponde ser vocal de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Asimismo, podrás conocer tus datos electorales.

¿Cómo revisar si soy vocal de mesa?

Para conocer si fuiste seleccionado como vocal de mesa para las elecciones del próximo 16 de noviembre, el Servel dispuso de un portal web en el que puedes consultar solamente ingresando tu RUT.

Para ello, debes ingresar al siguiente enlace (presiona aquí) e ingresar tu RUT o el de la persona por la cual deseas consultar.

Luego debes realizar la verificación pinchando el cuadro que dice, "No soy un robot" y finalmente seleccionar el botón "consultar".

Posteriormente, el sitio web arrojará tus datos electorales, incluido tu local de votación, la comuna donde votas, la mesa que te corresponde y si fuiste elegido o no para cumplir con la labor de vocal de mesa.

