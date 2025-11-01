Pago a cuidadores de personas con discapacidad: ¿Cuál es el monto que se entrega?

01 nov. 2025 - 15:00 hrs.

El Programa de Pago a Cuidadores de personas con discapacidad es un beneficio al cual pueden acceder aquellos que realicen labores de cuidado a una persona con discapacidad severa, el cual consiste en un aporte monetario para quienes cumplan los requisitos.

Se trata de un aporte cuyo pago es mensual, y se realiza a través del Instituto de Previsión Social (IPS), el cual lo otorga como un depósito bancario.

El dinero otorgado a los cuidadores o cuidadoras en el contexto del beneficio no es imponible ni constituye renta, y es compatible con cualquier otra ayuda estatal que no cumpla con el mismo propósito, por lo que puede ser recibido junto a otros apoyos sociales para los cuales se cumplan los requisitos establecidos.

¿Cuáles son los requisitos del Pago a cuidadores?

Para acceder al beneficio, la persona con dependencia (quien será el causante) debe cumplir con los siguientes requisitos de manera simultánea:

Estar inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria para Personas con Dependencia Severa y Cuidadores del Ministerio de Salud, a través del establecimiento de atención primaria correspondiente a su domicilio (CESFAM, CECOF, posta rural, otro).

Tener un cuidador o cuidadora que no recibe remuneración.

No encontrarse institucionalizada en un establecimiento de larga estadía para adulto mayor o en otra institución de larga estadía para personas de menor edad.

Es importante señalar que la postulación no la debe hacer el cuidador o cuidadora, sino que la realiza el equipo médico del centro de atención primaria de salud al que acude la persona con discapacidad.

¿Cuál es el monto del Pago a cuidadores?

Así las cosas, el monto del pago a cuidadores es de $32.991. Además, esta suma se reajusta anualmente de acuerdo a la variación del IPC.

