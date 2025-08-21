Entrega un premio de hasta 8 millones: Así puedes participar de concurso organizado por BancoEstado

21 ag. 2025 - 18:30 hrs.

BancoEstado tiene a disposición de sus clientes una serie de beneficios para sus clientes, pero también existen oportunidades para quienes no posean una cuenta con esa entidad financiera, como es el caso del Premio Emprende 2025.

Se trata de una iniciativa para apoyar e impulsar el talento y la capacidad de emprendedores y emprendedoras del país, destacando a aquellos emprendimientos que generen un impacto positivo en el país en los ámbitos social, económico y medioambiental.

A través de este, se busca promover y visibilizar emprendimientos de todas las regiones, destacando a aquellos que han logrado construir negocios competitivos, innovadores, sostenibles y que impactan positivamente en el medioambiente.

A través de este concurso, los ganadores se pueden llevar un premio de hasta 8 millones cada uno, al menos en la categoría de premios nacionales.

¿Quiénes pueden participar del Premio Emprende 2025?

Personas naturales con giro (SII) o personas jurídicas constituidas en Chile

Mayores de 18 años, de nacionalidad chilena o extranjera con residencia definitiva

El negocio postulante debe tener una antigüedad real de al menos 12 meses y contar con inicio de actividades

No registrar deudas laborales ni previsionales morosas a la fecha de postulación

Las categorías del Premio Emprende 2025

Microempresa (Hombre y Mujer) : Dirigida a emprendimientos con ventas anuales de hasta 5.000 UF, ya sea como persona natural con giro o persona jurídica. Entrega dos premios de $8.000.000 cada uno en su premio adiciona y 23 premios de 1.500.000 cada uno en premios regionales.

: Dirigida a emprendimientos con ventas anuales de hasta 5.000 UF, ya sea como persona natural con giro o persona jurídica. Entrega dos premios de $8.000.000 cada uno en su premio adiciona y 23 premios de 1.500.000 cada uno en premios regionales. PYME (Hombre y Mujer): Para empresas más consolidadas con ventas anuales entre 5.000 y 100 mil UD, como persona natural con giro o jurídica. Los premios son los mismos que la categoría anterior.

Para empresas más consolidadas con ventas anuales entre 5.000 y 100 mil UD, como persona natural con giro o jurídica. Los premios son los mismos que la categoría anterior. Startup / STEM: Destinado a empresas con una base científico-tecnológica con un modelo de negocio innovador y escalable. Entrega un solo premio de $4 millones

Destinado a empresas con una base científico-tecnológica con un modelo de negocio innovador y escalable. Entrega un solo premio de $4 millones Impacto Verde: Para negocios que contribuyen activamente al medio ambiente con un proyecto sustentable. Entrega un solo premio de $4 millones.

Quienes deseen postular pueden hacerlo hasta este 31 de agosto a través del formulario en línea disponible de la página web oficial del Premio Emprende de BancoEstado.

