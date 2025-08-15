Descuentos de agosto en BancoEstado: Entérate cómo acceder a ellos

15 ag. 2025 - 17:00 hrs.

Las personas que sean usuarias de BancoEstado podrán acceder a imperdibles descuentos en agosto, disponibles en decenas de comercios y servicios, a lo largo de todo el país. Pagando con Cuenta RUT, tarjeta de débito o de crédito, tendrán rebajas para viajar, en locales de comida rápida, calefacción, ropa, etcétera.

Incluso, los clientes del banco estatal podrán aprovechar el beneficio para las entradas de distintos eventos, tales como conciertos musicales y panoramas culturales y deportivos.

¿Qué beneficios hay en agosto para usuarios de BancoEstado?

A continuación, revisa detalles de los principales descuentos en agosto para usuarios de tarjetas BancoEstado:

Centros de montaña

Los principales centros de montaña del país (Farellones, El Colorado, Valle Nevado, La Parva, Nevados de Chillán y Pillán) estarán con descuentos para sus visitantes que sean usuarios de Bancoestado, válidos hasta el 31 de agosto.

Las rebajas son en determinados días, llegan hasta el 30% y aplican para los tickets de entrada, clases y/o arriendo de equipos de esquí, restaurantes, etcétera.

JetSMART

BancoEstado y la aerolínea JetSMART tienen una alianza que consiste en comprar pasajes a destinos en Chile y Sudamérica en 6 o 12 cuotas sin interés.

Todos los días, hasta el 31 de diciembre de 2025, para acceder al beneficio, el usuario tiene que inscribirse en la alianza o iniciar sesión en esta página web. Así, automáticamente se aplicará el descuento en el valor de su ticket de vuelo.

Doggis, Barrio Chick'en y Juan Maestro

Todos los martes, quienes paguen con Cuenta RUT u otras tarjetas de BancoEstado pueden acceder a un 30% de descuento en su pedido realizado en locales de Doggis, Barrio Chick'en y Juan Maestro.

En las tres cadenas de comida rápida, la promoción no es acumulable con otras, tiene un tope de rebaja de $16.000 y es válida hasta el 31 de diciembre de 2025.

Domino's Pizza

Quienes cuenten con tarjeta de débito o crédito del BancoEstado pueden acceder, durante los días jueves, a un 40% de descuento en tiendas o en la App Domino's Pizza, en el sitio web o vía telefónica.

Bata, North Star, Bubble Gummers y Weinbrunner

Todos los días, hay un descuento de $5.000 para quienes realicen una compra igual o superior a los $30.000 en tiendas de Bata, North Star y Bubble Gummers e igual o superior a los $50.000 en Weinbrunner o en su sitio web, pagando con tarjetas de BancoEstado.

Para usar el beneficio, primero el usuario debe generar un código de descuento en esta página web. Allí tiene que seleccionar una de las cuatro tiendas, ingresar su correo electrónico y los primeros seis números de su tarjeta BancoEstado, y escoger la opción "online" o "tienda", dependiendo de dónde efectuará su compra.

Ingresados los datos, se hace clic en "obtener mi descuento" y el código le llegará al usuario a través de su correo electrónico. La promoción está disponible hasta el 31 de diciembre.

Fashion's Park

Hablando también de vestuario, Fashion's Park tiene un 15% de descuento en todas las tiendas presenciales y página web de la marca. Para hacer válido el beneficio ingresa en la web https://fashionspark.com/ el código BEFASHIONS15 y en tiendas presenciales indicar el código 8162234171160 antes de pagar.

Movistar GameClub

Ofrece 30% de descuento en pases de horas de juego, Salas Pro y Sim Racing y en entradas a eventos y torneos.

Para hacer válido el descuento debes dirigirte a las tiendas de Movistar GameClub en Mallplaza Vespucio, Norte o Trébol en donde al momento de pagar, debes mencionar el descuento BancoEstado y pagar con tu Tarjeta Débito o Crédito BancoEstado.

En movistargameclub.cl ingresando los 6 primeros números de tu Tarjeta BancoEstado.

Lipigas

Pagando mediante la aplicación móvil de Lipigas (LipiApp MiCilindro), los usuarios de BancoEstado pueden obtener un descuento de hasta $7.500 en la compra de su cilindro de gas. En detalle:

Cilindro de 5 kilos: $1.000 descuento, más $500 si pagas por la app.

Cilindro de 11 kilos: $2.500 descuento, más $500 si pagas por la app.

Cilindro de 15 kilos: $3.000 descuento, más $500 si pagas por la app.

Cilindro de 45 kilos: $7.000 descuento, más $500 si pagas por la app.

La promoción, válida hasta el 31 de diciembre de 2025, aplica para un máximo de dos compras al mes y dos cargas por compra.

Club Softys

Solo los miércoles habrá productos seleccionados de Club Softys que tendrán 40% de descuento para los usuarios de tarjetas BancoEstado.

Hasta el 31 de diciembre, los interesados en adquirir papel higiénico, servilletas, toallas absorbentes, jabones y más, tendrán que ingresar a www.clubsoftys.cl e ingresar el código BECLUBSOFTYS antes de pagar para obtener la rebaja.

Integramédica

Precios preferenciales pagando con las tarjetas del BancoEstado: Consulta Medicina General: $2.500, 7 exámenes de laboratorio preventivos: $5.000.

Maicao

40% de descuento en remedios y vitaminas los lunes y viernes.

Descuento no acumulable a otras promociones, máximo 4 unidades por boleta. Se excluyen Packs y Oferta Ahorro Imperdible.

Promoción aplica en locales presenciales Maicao, mencionando el descuento al momento de pagar con tus Tarjetas BancoEstado. Descuento exclusivo para personas naturales.

Para acceder al beneficio en tiendas, el cliente debe mencionar el beneficio con BancoEstado.

Dr. Pet

Porque las mascotas son miembros fundamentales de las familias, todos los martes los usuarios BancoEstado tienen 20% de descuento en productos adquiridos en el sitio web de Dr. Pet y en consultas veterinarias.

Para hacer válida la rebaja, el usuario debe crear una cuenta en la plataforma y, al momento de pagar, ingresar los seis primeros números de la tarjeta de BancoEstado con la que realizará la compra. La promoción está disponible hasta el 31 de agosto.

PC Factory

Hasta el 31 de diciembre, en PC Factory (tiendas físicas y en su sitio web) hay descuento de hasta 5% sobre el precio normal o sobre el precio de oferta de los productos.

Para aplicar la rebaja, el usuario tiene que mencionar el convenio BancoEstado en tiendas presenciales. Mientras que en el sitio, al momento de pagar, debe ingresar en el botón "Compraquí" de BancoEstado y el descuento se hará automático.

Entretención, conciertos y deportes

En los próximos meses se desarrollarán eventos culturales, deportivos y conciertos, con imperdibles descuentos para clientes BancoEstado. A continuación, revisa la cartelera y las rebajas disponibles:

Festival El Gran Chiste (24 de agosto en Movistar Arena): 20% de descuento.

(24 de agosto en Movistar Arena): 20% de descuento. Los Jaivas (conciertos hasta el 6 de septiembre en varias localidades): 20% de descuento.

(conciertos hasta el 6 de septiembre en varias localidades): 20% de descuento. Copa Davis Chile vs Luxemburgo (14 y 15 de septiembre en Estadio Nacional): 20% de descuento.

(14 y 15 de septiembre en Estadio Nacional): 20% de descuento. Ruidosa Fest (11 y 12 de octubre en el Parque O'Higgins): 20% de descuento.

(11 y 12 de octubre en el Parque O'Higgins): 20% de descuento. Carlos Vives (12 de octubre en Movistar Arena): 20% de descuento.

(12 de octubre en Movistar Arena): 20% de descuento. Los Bunkers Gira Acústica (conciertos del 7 y 8 de noviembre en Movistar Arena): 20% de descuento.

(conciertos del 7 y 8 de noviembre en Movistar Arena): 20% de descuento. Coscu Latam Tour (27 de noviembre en Movistar Arena): 20% de descuento.

