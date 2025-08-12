Cambios en la Cuenta RUT: Estos son todas las modificaciones para el producto de BancoEstado

12 ag. 2025 - 11:00 hrs.

BancoEstado anunció importantes cambios para la Cuenta RUT, el servicio bancario que se traduce en una cuenta vista y tarjeta de débito para comprar en tiendas nacionales y en el extranjero, presencialmente o a través de Internet en comercios habilitados.

Con el propósito de mejorar la experiencia de las personas, el banco implementó los cambios que, a principios de julio, informó a sus usuarios mayoritariamente a través de una notificación de su aplicación móvil.

Recordar que la Cuenta RUT es uno de los productos financieros más populares en el país. Con más de 16 millones de usuarios, permite administrar el dinero en forma rápida y segura, pagar el pasaje del transporte público, recibir el sueldo y los montos de beneficios sociales, etcétera.

Los nuevos cambios en la Cuenta RUT

Tal como lo había adelantado Meganoticias.cl, la principal modificación en la Cuenta RUT son los nuevos límites de transferencia. Desde ahora, el tope para la primera transferencia a una cuenta nueva (que antes el usuario no tenía ingresada como contacto) será de $200.000 (antes eran $100.000).

Adicionalmente, se aumentó el límite diario de transferencia total, pasando de $1.000.000 a $2.000.000 —esta misma cifra aplica para cuentas nuevas, transcurridas las primeras 24 horas desde que fue ingresada como contacto.

Respecto a los giros en cajeros automáticos de BancoEstado, con CuentaRUT se podrá girar hasta $400.000 diarios (antes eran $200.000). Cabe consignar que, en cajeros automáticos que no pertenecen a la red de BancoEstado, el monto máximo continúa siendo $200.000 diarios.

Otra limitante que también fue modificada son los $600.000 diarios que se podrán depositar entre todas las cuentas nuevas.

Todo sobre Cuenta RUT