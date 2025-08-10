¡Debes saberlo! BancoEstado actualizó límites de transferencia de la Cuenta RUT

10 ag. 2025 - 21:00 hrs.

Cerca de 14,9 millones de personas son usuarias de la Cuenta RUT, el popular servicio de BancoEstado que no exige la demostración de renta ni antecedentes comerciales para obtenerla y tampoco tiene costos de mantención, diferenciándose de otros productos bancarios.

Sus usuarios pueden utilizarla para compras nacionales y en el comercio extranjero, recibir su sueldo o los montos de beneficios sociales, además de transferir dinero a otros mediante el sitio web o la aplicación móvil de la entidad estatal.

Para su seguridad, varias de las funcionalidades están sujetas a limitaciones, como es el caso de las transferencias. Al respecto, el banco implementó una importante actualización.

BancoEstado actualizó los límites de transferencia de la Cuenta RUT

Hasta hace poco tiempo, los envíos de dinero por la app y la plataforma web de BancoEstado operaban bajo las siguientes limitaciones:

Para cuentas nuevas: el máximo de transferencia eran $100.000 durante las primeras 24 horas desde que la cuenta fue ingresada.

durante las primeras 24 horas desde que la cuenta fue ingresada. Pasadas las 24 horas, a esa cuenta nueva se le podrá depositar hasta $1.000.000 .

. Entre todas las cuentas nuevas ingresadas: máximo de $350.000 en total .

. Límite diario total de transferencias: máximo de $1.000.000.

Según se informa en su sitio web, tales montos tuvieron una importante alza, incrementando al doble las antiguas limitantes. En detalle, el máximo de las transferencias por la aplicación y "Banca en línea" (web) son:

Para una cuenta nueva (durante las primeras 24 horas desde que fue ingresada): transferencia diaria de hasta $200.000 .

. Pasadas las 24 horas, a esa cuenta se le podrán depositar hasta $2.000.000 .

. Entre todas las cuentas nuevas (durante las primeras 24 horas desde que fueron ingresadas): hasta $600.000 diarios .

. Límite diario total de transferencias: hasta $2.000.000 .

. Transferencias a través de CajaVecina entre cuentas de BancoEstado: para cuentas propias BancoEstado y a cuentas de terceros BancoEstado es de $200.000.

