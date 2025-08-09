Cuenta RUT: ¿Cuánto es el máximo diario que puedo girar?

09 ag. 2025 - 12:00 hrs.

La Cuenta RUT es uno de los sistemas financieros más utilizados en Chile, con cerca de 14,9 millones de personas utilizando sus servicios. Se trata de una cuenta vista que permite el acceso a una tarjeta de débito, a través de las cuales se pueden realizar distintas operaciones.

La gran popularidad de la Cuenta RUT radica, principalmente, en el fácil acceso que tienen las personas a ella. No tiene costo de apertura ni de mantención, y pueden obtenerla todas las personas chilenas o extranjeras con cédula de identidad vigente. Además, no requiere antecedentes comerciales ni demostrar la renta.

¿Cuánto es el máximo diario que puedo girar en la Cuenta RUT?

No obstante, como cualquier cuenta vista, la Cuenta RUT también tiene ciertos límites operacionales definidos. En este sentido, uno de ellos tiene que ver con el monto máximo que se puede girar en efectivo.

Con respecto a este punto, a través de la página web de la entidad bancaria se especifica que el monto máximo que se puede girar en un cajero automático es de $400.000, siempre y cuando dicho cajero sea de BancoEstado.

En tanto, en cajeros automáticos de otros bancos se puede girar un máximo de $200.000. El mismo monto es el máximo que se puede girar a través de Caja Vecina.

Cabe destacar que los montos girados en cajeros automáticos de BancoEstado, de otros bancos y de Caja Vecina se suman entre sí, para así validar el límite máximo diario.

Por otro lado, si es que se gira a través de una caja de oficina de BancoEstado Express, se pueden retirar hasta $5.000.000, y en cajas de sucursales BancoEstado se puede girar hasta el saldo disponible en la Cuenta RUT.

