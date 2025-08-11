CuentaRUT del BancoEstado: ¿Quiénes pueden hacer hasta tres transferencias sin cobro?

11 ag. 2025 - 07:00 hrs.

Con cerca de 15 millones de usuarios, la Cuenta RUT del Banco Estado es uno de los productos bancarios más masivos del país debido a que no tiene costos de apertura ni de mantención. A esto se suma que es una herramienta fundamental para el otorgamiento de muchas ayudas sociales

Para obtener esta cuenta vista, que consta de una tarjeta de débito disponible para uso nacional e internacional, solo es necesario tener un RUT chileno válido y contar una cédula de identidad vigente.

Una de las particularidades de la Cuenta RUT es que también la pueden obtener a partir de los 12 años de edad, aunque para la apertura los menores de edad deben contar con la autorización de su representante legal.

Pese a que la apertura de esa tarjeta es gratuita, quienes la usen sí deben pagar ciertos cobros establecidos por algunas transacciones, tales como transferencias a clientes de otros bancos, giros en ciertos cajeros automáticos, entre otros.

¿Quiénes pueden realizar hasta tres transferencias gratuitas?

La Cuenta RUT tiene establecido un cobro de $300 por cada transferencia que el usuario realice, mediante el sitio web o APP del Banco Estado, hacia una cuenta de otro banco. Sin embargo, hay quienes tienen un beneficio respecto a este cobro.

En concreto, los clientes de la Cuenta RUT que tengan 65 años o más, pueden realizar tres transferencias gratis al mes a clientes de otros bancos. Dichas transacciones se deben efectuar mediante el sitio web o App BancoEstado.

Cabe destacar que, a contar de la cuarta transferencia que realicen hacia un cliente de otro banco, a las personas mayores de 65 años sí se les cobrará, según el tarifario vigente, el que estipula un pago de $300 por transferencia.

¿Qué transacciones tienen cobros con la Cuenta RUT?

Las transacciones de la Cuenta RUT que tienen cobros son:

$300 por cada transacción de giro en Cajeros Automáticos de otros Bancos.

por cada transacción de giro en Cajeros Automáticos de otros Bancos. $300 por cada transferencia hacia otros Bancos.

por cada transferencia hacia otros Bancos. $100 por cada transacción en consultas de saldos en Cajeros Automáticos de otros Bancos.

por cada transacción en consultas de saldos en Cajeros Automáticos de otros Bancos. 1,9% del monto de cada transacción, con un mínimo de USD 0,5 tanto para las compras internacionales realizadas en Internet desde Chile, como las compras y retiros de efectivo desde el extranjero.

del monto de cada transacción, con un mínimo de USD 0,5 tanto para las compras internacionales realizadas en Internet desde Chile, como las compras y retiros de efectivo desde el extranjero. $1.000 por cada reposición de tarjeta CuentaRUT, por extravío, robo o hurto en los Centros de Tarjetas del Metro, oficinas BancoEstado Express y sucursales BancoEstado.

por cada reposición de tarjeta CuentaRUT, por extravío, robo o hurto en los Centros de Tarjetas del Metro, oficinas BancoEstado Express y sucursales BancoEstado. UF 0,05 + IVA por transacción por cada emisión de duplicado de cartola movimientos en CuentaRUT, solicitada en sucursales BancoEstado o BancoEstado Express.

Desde el Banco Estado también precisaron que la entidad está facultada para reajustar las tarifas una vez al año, durante el mes de febrero, conforme la variación del IPC acumulado durante el año anterior.

Todo sobre Cuenta RUT