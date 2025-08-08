BancoEstado entregará nuevamente una gift card de $80 mil: Así puedes obtenerla

08 ag. 2025 - 07:00 hrs.

Agosto será un nuevo mes en que BancoEstado repartirá una gift card de $80.000 entre todos sus clientes que se incorporen a una alianza que firmó con una importante corredora de seguros en nuestro país. Con esta tarjeta electrónica, los beneficiarios pueden comprar productos o acceder a distintos servicios.

La campaña está centrada en la contratación de un seguro automotriz, el que representa un gran auxilio económico para los automovilistas cuando sufren un accidente en el que su auto resulta con daños estructurales o funcionales.

En Chile, varias instituciones lo ofrecen. Una de ellas es HDI Seguros, cuya alianza con el banco estatal cubre deterioros materiales del vehículo, robo y uso no autorizado del mismo, hurto de accesorios y daños y lesiones a terceros.

¿Quiénes pueden recibir la gift card de $80 mil?

Las personas que se decanten por la oferta de ambas entidades recibirán la preciada gift card por parte de la aseguradora, pero antes deben cumplir las condiciones.

El principal requisito es contratar el seguro automotriz antes de las 23:59 horas del jueves 14 de agosto, último día en que estará vigente la promoción. Para ello, hay tres vías disponibles:

Sucursales de BancoEstado.

Sitio web de BancoEstado Corredores de Seguros.

Call center de BancoEstado (600 660 1212).

Los tres métodos requieren de una inspección al auto que se asegurará. Dependiendo de la modalidad escogida, la revisión se hará en un plazo máximo de 10 días corridos desde la fecha de generación de la cotización, 10 días corridos desde la fecha de inicio de vigencia de la póliza o antes de la contratación, respectivamente.

En cuanto a las otras condiciones que se deben cumplir, las principales corresponden a:

Promoción aplica solo para seguros automotrices con planes Full (Full I y Full SF) y Estándar (Estándar I y Estándar SF).

(Full I y Full SF) y Estándar (Estándar I y Estándar SF). El auto debe ser particular o comercial y tener una antigüedad igual o menor a 15 años (modelos anteriores a 2010 quedan fuera de la promoción).

Conductor del vehículo debe tener vigente su licencia de conducir.

El titular del seguro automotriz debe ser el dueño del vehículo.

Que sea la primera vez que el auto se asegurará mediante BancoEstado y con HDI Seguros como la compañía que cubre los riesgos.

La cotización y contratación por Internet están disponibles en esta plataforma (aquí). En ella, el usuario debe indicar la marca, modelo y año de su auto; ingresar sus datos de contacto; elegir el plan que más le acomode; y hacer la contratación si lo desea. El seguro puede pagarse con cualquier tarjeta de BancoEstado, ya sea Cuenta RUT u otra de débito o crédito.

