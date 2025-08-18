BancoEstado regalará gift cards de $170 mil: ¿Cómo participar?

18 ag. 2025 - 00:00 hrs.

En el marco de la celebración de los 170 años del BancoEstado, la entidad financiera se encuentra realizando un sorteo de 170 gift cards para sus clientes. Todo esto en conjunto con la empresa Visa, pues mantienen una alianza para sus productos bancarios.

Si bien se trata de un premio monetario, este monto podrá ser utilizado única y exclusivamente para gastarse en supermercados que estén adheridos a la promoción.

Cada una de las gift card tiene un monto de $170.000 y consiste en el uso de las tarjetas del BancoEstado.

¿Cómo participar por las gift card de $170 mil que entrega BancoEstado?

Para ser parte del sorteo de las gift card de $170 mil que entrega BancoEstado, es necesario usar las tarjetas de crédito Visa BancoEstado, ya sea Visa Smart, Smart+ o Platinum Convenio. Es importante tener en cuenta que no participan del sorteo las tarjetas CuentaRUT.

Podrán ser considerados en el sorteo aquellos que realicen compras con dichas tarjetas de $5.000 o más. Mientras más compras se hagan con estas tarjetas e iguales o superior al monto, más posibilidades hay de ganar.

La promoción es válida para los que cumplan con estos requisitos entre el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre, mientras que el sorteo se llevará a cabo el jueves 9 de octubre.

