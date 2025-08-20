Subsidio Familiar: Cómo revisar mi fecha de pago

20 ag. 2025 - 20:00 hrs.

Uno de los beneficios económicos que entrega el Estado es el Subsidio Familiar (SUF), destinado a madres, padres, tutores o tutoras que no cuentan con previsión social, pertenecen al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH) que cumplan con las condiciones.

El Subsidio Familiar entrega pagos mensuales de $21.243 por cada carga familiar acreditada. Dicho pago se duplica a $42.486 en casos de personas con discapacidad.

¿Quiénes reciben el Subsidio Familiar?

El Subsidio Familiar lo reciben las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Ser madre, padre, tutor o tutora de niñas, niños o adolescentes; o tener a tu cargo personas con discapacidad intelectual o física.

No contar con previsión social.

Pertenecer al 60% más vulnerable de la ppoblación,según el Registro Social de Hogares (RSH).

No estar en condiciones de mantener a tus cargas (causantes).

Además, los causantes del SUF, es decir, por quienes se paga el beneficio, deben cumplir estas condiciones:

Deben ser niñas, niños o adolescentes menores de 18 años.

Los menores de 8 años deben participar en los programas de salud del Ministerio de Salud.

Los mayores de 6 años deben ser alumnos regulares en establecimientos de educación básica, media o superior reconocidos por el Estado, salvo en caso de discapacidad.

El SUF también beneficia a personas naturales que tengan a su cargo personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad y que vivan a sus expensas.

Los pagos de este beneficio mensual se solicitan directamente en la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona, donde verificarán el cumplimiento de los requisitos.

¿Cuándo me pagan el Subsidio Familiar?

Si ya eres beneficiario del Subsidio Familiar puedes consultar tu fecha de pago en el sitio de ChileAtiende siguiendo estos pasos:

Entra al buscador de ChileAtiende (clic aquí).

Anota tu RUT.

Haz clic en "consultar".

En caso de que seas beneficiario, el sitio informará la fecha y forma de pago del Subsidio Familiar. En cambio, si no te corresponde, aparecerá un mensaje que indica "no existen pagos asociados".

