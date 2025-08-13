Subsidio Único Familiar: Así puedes consultar si te corresponden sus pagos

13 ag. 2025 - 07:00 hrs.

El Subsidio Único Familiar (SUF) es un beneficio económico mensual dirigido a madres, padres, tutores o tutoras que no cuentan con previsión social, pertenecen al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH) y no están en condiciones de mantener a sus cargas familiares.

Su monto es de $22.007 por cada carga familiar acreditada, y se duplica a $44.014 en casos de personas con discapacidad. Además, durante el embarazo es posible solicitar su variante Subsidio Maternal (también conocido como SUF Maternal) desde el quinto mes de gestación.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a él, deben cumplirse las siguientes condiciones:

Ser madre, padre, tutor o tutora de niñas, niños o adolescentes; o tener a tu cargo personas con discapacidad intelectual o física.

No contar con previsión social.

Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según el RSH.

No estar en condiciones de mantener a tus cargas (causantes).

En cuanto a los causantes del subsidio, es decir, por quienes se otorga el subsidio, estos deben reunir los siguientes requisitos:

Ser niñas, niños o adolescentes menores de 18 años.

Los menores de 8 años deben participar en los programas de salud del Ministerio de Salud.

Los mayores de 6 años deben ser alumnos regulares en establecimientos de educación básica, media o superior reconocidos por el Estado, salvo en caso de discapacidad.

El SUF también beneficia a personas naturales que tengan a su cargo personas con discapacidad intelectual o física de cualquier edad y que vivan a sus expensas.

Para solicitar el Subsidio Familiar debes dirigirte a la municipalidad correspondiente a tu domicilio, donde comprobarán tu calidad de beneficiario y verificarán que cumples con los requisitos y antecedentes necesarios.

¿Cómo saber si me corresponde el Subsidio Familiar?

En caso de que hayas solicitado el Subsidio Familiar puedes consultar si te corresponde el pago, ingresando a ChileAtiende (clic aquí) para indicar el RUT.

El buscador permitirá saber si eres beneficiario y, en caso de serlo, arrojará la fecha y forma de pago de la importante ayuda monetaria.

Todo sobre Subsidio Familiar