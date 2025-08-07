Bono Logro Escolar: ¿En qué curso debe ir el estudiante para recibirlo?

07 ag. 2025 - 14:30 hrs.

Este 2025 se entregará un nuevo pago del Bono Logro Escolar, aporte monetario que entrega el Estado para reconocer el esfuerzo de estudiantes con alto rendimiento académico de su respectiva promoción.

El beneficio forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y se asigna automáticamente, sin necesidad de postulación, a quienes cumplen con ciertos criterios sociales y educacionales.

¿En qué curso debe ir el estudiante para recibir el Bono Logro Escolar?

El bono está dirigido a estudiantes que hayan cursado entre 5º básico y 4º medio durante el año anterior al pago del beneficio. Es decir, para el Bono Logro Escolar 2025, se considerará a quienes estuvieron en esos niveles durante el año escolar 2024.

Adicionalmente, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos para ser beneficiarios del Bono Logro Escolar:

Tener menos de 24 años.

Estar dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso.

Asistir a un establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.

¿Cuál es el monto del Bono Logro Escolar?

El bono se paga de forma automática mediante depósito en la CuentaRUT de BancoEstado del cobrador asignado al grupo familiar. Los montos varían según el rendimiento académico del estudiante y este 2025 son:

$82.181 para quienes estén en el primer 15% de mejor rendimiento de su curso.

$49.310 para quienes estén en el segundo 15% de mejor rendimiento de su curso.

Aunque aún no se ha informado la fecha oficial de pago 2025, tradicionalmente el depósito se realiza a mediados de septiembre.

