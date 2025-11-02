Ni en bolsa ni en el refrigerador: El truco para conservar los plátanos frescos por más días

02 nov. 2025 - 15:45 hrs.

Uno de los principales problemas a la hora de comprar plátanos es que puedan echarse a perder con el paso de los días. Esto supone serias complicaciones para un alimento que es reconocido por sus amplias propiedades, como el potasio.

Tal situación puede explicarse por el etileno, una hormona vegetal natural en forma de gas que desencadena la maduración, el cambio de color y el ablandamiento de los plátanos. Es por esta misma razón que si hay otras frutas cerca, como peras o manzanas, podrían también verse afectadas, según da a conocer Men's Health.

La buena noticia es que existe un sencillo truco que permite que los plátanos duren, incluso, diez días más, aunque debes seguir todos los pasos que te indicaremos a continuación.

Así puedes hacer que los plátanos duren hasta 10 días más

Para ello, solo debes dejarlos apartados en la encimera de la cocina, lugar donde se mantienen más frescos.

Eso sí, no es llegar y ubicarlos allí. Primero debes envolverlos en un papel aluminio, lo que provocará que la liberación de etileno sea más lenta al tapar los tallos, y más tarde preocuparte de dejarlos en una esquina.

Si no hay papel aluminio a mano, también puede utilizarse papel film, el típico plástico transparente para conservar alimentos.

Las propiedades del plátano

El plátano es una fruta rica en nutrientes y ofrece distintos beneficios para la salud. Esta fruta es conocida por su alto contenido de potasio, fibra y vitaminas.

El potasio ayuda al funcionamiento adecuado del sistema nervioso y muscular. Es por este motivo que vemos algunas veces a deportistas de alto rendimiento consumiendo plátano.

Al mismo tiempo, contiene triptófano, un aminoácido que puede influir de forma positiva en el estado de ánimo de quienes lo consumen.

