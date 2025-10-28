El sencillo truco para conservar los plátanos frescos por hasta 10 días más

28 oct. 2025 - 15:08 hrs.

Los plátanos son una de las frutas favoritas de las personas, en primer lugar por su fácil consumo, pero también por sus amplias propiedades, como el potasio. No obstante, es habitual que con el paso de los días puedan echarse a perder, por lo que es importante comerlos en un periodo adecuado.

Según un artículo de Men's Health, los plátanos producen mucho etileno, lo que lleva a que se descompongan muy rápido. De hecho, si otras frutas como manzanas o peras se colocan muy cerca, es probable que también sufran el mismo futuro.

Así puedes hacer que los plátanos duren hasta 10 días más

Afortunadamente, hoy en día existe un sencillo truco que permite que los plátanos duren, incluso, diez días más. Para ello, solo debes dejarlos en la encimera de la cocina, lugar donde se mantienen más frescos, además de apartados.

Eso sí, no es llegar y ubicarlos en ese lugar. Primero, hay que envolverlos en un papel de aluminio, lo que provocará que la liberación de etileno sea más lenta al tapar los tallos, y más tarde preocuparse de dejarlos en una esquina.

Si no hay papel de aluminio a mano, también puede utilizarse papel film, el típico plástico transparente para conservar alimentos.

Las propiedades del plátano

El plátano es una fruta rica en nutrientes y ofrece distintos beneficios para la salud. Esta fruta es conocida por su alto contenido de potasio, fibra y vitaminas.

El potasio ayuda al funcionamiento adecuado del sistema nervioso y muscular. Es por este motivo que vemos algunas veces a deportistas de alto rendimiento consumiendo plátano.

Al mismo tiempo, contiene triptófano, un aminoácido que puede influir de forma positiva en el estado de ánimo de quienes lo consuman.

