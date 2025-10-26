¿Amarilla o naranja? Esto significa el color de la yema del huevo

26 oct. 2025 - 15:27 hrs.

El color de la yema del huevo suele llamar la atención al momento de consumirlo. Su tonalidad puede variar entre un amarillo pálido y un naranja intenso, pero estos colores no solo tienen una función estética: también pueden revelar información clave sobre la alimentación y el entorno de la gallina.

De acuerdo con especialistas, el espectro de colores de la yema es más amplio de lo que se cree, llegando incluso a tonos poco comunes como el blanco o el rojo oscuro. Aunque el color no está directamente relacionado con la calidad nutricional del huevo, sí es un reflejo del tipo de dieta que tuvo el ave.

Escala de colores de yema

El investigador avícola Richard Blatchford, de la Universidad de California en Davis, explicó en Food & Wine que la yema puede “variar desde casi blanco hasta un rojo sangre. Sin embargo, estos extremos son poco comunes”. La industria avícola utiliza una escala con 16 niveles de color para clasificar las yemas, donde cada número representa una tonalidad distinta.

“A la gente le suelen gustar las yemas de color intenso y oscuro”, agregó el especialista.

Shutterstock

¿Qué significa el color de la yema del huevo?

Según Jen Houchins, directora de investigación nutricional en el Centro de Nutrición del Huevo de The American Egg Board, el color de la yema puede interpretarse de la siguiente manera:

Amarillo pálido: indica una dieta basada en trigo, cebada o harina de maíz blanco.

indica una dieta basada en trigo, cebada o harina de maíz blanco. Amarillo brillante: una yema de color amarillo brillante o amarillo anaranjado sugiere que la gallina comió mucho maíz y/o alfalfa.

una yema de color amarillo brillante o amarillo anaranjado sugiere que la gallina comió mucho maíz y/o alfalfa. Naranja intenso: puede reflejar una dieta enriquecida con pétalos de caléndula, pimiento rojo o acceso a alimentos naturales como insectos y plantas.

Todo sobre Alimentación saludable