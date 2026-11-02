Mojito, Rosato y Sangría: la nueva propuesta de cócteles listos para servir que llega a Chile

02 nov. 2026 - 07:52 hrs.

La llegada de los días más cálidos suele cambiar la forma de reunirse. Las terrazas, los picoteos al aire libre y las juntas improvisadas comienzan a ganar espacio entre los panoramas de la temporada.

En ese escenario, las bebidas listas para consumir han encontrado un lugar entre quienes buscan alternativas prácticas, sin tener que comprar varios ingredientes ni dedicar tiempo a preparar recetas.

Esta tendencia se refleja en el crecimiento de los ready to drink (RTD), una categoría que también está ganando terreno en Chile. Según Euromonitor International, las opciones de menor graduación y la experimentación con sabores forman parte de la evolución de este mercado.

Las nuevas tendencias

A esa oferta se suma Mixed Drinks de Undurraga Sparkling, una línea de cócteles elaborados sobre una base de vino que llega en tres variedades: Mojito, Rosato y Sangría. La propuesta incorpora sabores naturales y el trabajo del enólogo Patricio Lucero.

La principal característica es que vienen listos para abrir y servir bien fríos. Así, buscan facilitar la preparación de encuentros sin necesidad de contar con recetas o ingredientes adicionales.

La línea contempla dos presentaciones. Una botella de 275 ml, con tapa corona, está pensada para el consumo individual, mientras que el formato de 750 ml apunta a compartir en copas. Mojito y Rosato tienen 5,5 grados de alcohol, y Sangría alcanza los 8 grados.

“Con Mixed Drinks quisimos resolver algo muy simple: que disfrutar un buen cóctel no dependa de tener los ingredientes, la receta ni el tiempo para prepararlo”, explicó Magdalena Villasante, gerente de Marketing de la viña.

El lanzamiento también se vincula con la expansión regional de los RTD. Datos de IWSR, recogidos por Vinetur en julio de 2026, identifican a esta categoría como la de mayor crecimiento dentro del mercado de bebidas alcohólicas en Latinoamérica.

La línea ya está disponible en tiendaonline.undurraga.cl, con precios referenciales de $2.290 para la botella de 275 ml y $6.990 para la de 750 ml.