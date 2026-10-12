"Son todas unas lolas todavía": Joven viral se disculpa por divertida frase sobre mujeres de 50 años durante aluvión en Las Condes

12 oct. 2026 - 06:00 hrs.

Un universitario que se hizo viral por una divertida frase mientras ayudaba a los afectados del aluvión en Las Condes usó sus redes sociales para dar una explicación y pedir "perdón" a quienes se sintieron aludidos.

Todo comenzó cuando el joven relató en televisión el drama de dos mujeres de más de 50 años durante la emergencia, a quienes describió como "señoras de edad" y a las que "les costaba claramente moverse".

Sus palabras desataron risas y una jocosa indignación entre las mujeres de medio siglo. El registro se multiplicó en redes sociales y el estudiante recibió una ola de comentarios, por lo que decidió entregar su versión.

"Son todas unas lolas todavía"

"Me han mandado este vídeo una cantidad de veces increíble. Se han reído muchas lolas de 50 años", comenzó señalando en Instagram sobre la repercusión de sus palabras.

El universitario, llamado Lukas, explicó a qué se refería con esa frase. "Yo quería decir que ya tenían edad de 50, así que disculpen", dijo.

Y es que su mensaje fue directo: "Disculpen por todas las señoras que sintieron que yo les dije viejas”.

Lukas incluso insistió en su particular reivindicación: "Son todas unas lolas las de 50 todavía". Y, por si no había quedado claro, remató con un triple ruego: "Perdónenme, perdónenme, perdónenme”.

Junto al video, publicó un texto donde también se disculpaba: "Perdón y gracias por el amor que me han mandado. Amor a todas las lolas de 50".

Eso sí, el joven no piensa quedarse pegado en la polémica. Aseguró que volverá a ayudar a los afectados y que ya se está preparando para salir nuevamente. “Estoy con la ropa ya para ir”, comentó.

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