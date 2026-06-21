"Fue desubicado": Alanys Lagos reveló la mayor vergüenza que ha vivido en su carrera como cantante

21 jun. 2026 - 15:21 hrs.

No todas las historias de escenario terminan con aplausos perfectos. Alanys Lagos recordó una de las situaciones más vergonzosas de su carrera y terminó sacando carcajadas con su relato.

La joven cantante de rancheras fue invitada al programa Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, en donde habló de distintos aspectos de su vida.

Sin embargo, una pregunta sobre la mayor vergüenza que ha pasado como artista dio pie a una inesperada confesión sobre un hecho que aún no olvida.

La serenata

Alanys explicó que durante la pandemia realizaba serenatas a caballo, una iniciativa que la llevó a recorrer distintos lugares cantando para celebraciones y encuentros familiares.

"Estábamos como una hora, eran como 10 canciones o más", recordó sobre aquellas jornadas que terminaron siendo habituales, cuando tenía apenas 16 años.

Pero las presentaciones no eran solo en cumpleaños o aniversarios. Según contó, también era contratada para participar en velorios y funerales, donde cada detalle tenía una importancia especial.

Fue precisamente en una de esas ceremonias donde ocurrió el impasse. Pese a que en cada show "a uno le dicen el nombre de la persona" que ha fallecido, no fue suficiente para evitar confundirse.

Instagram Alanys Lagos

"Me equivoqué en el nombre"

"Me equivoqué en el nombre", reconoció la cantante, generando entre sorpresa y risa en Pamela Díaz. "Yo dije 'no, perdón, perdón'". Sin embargo, su error generó incomodidad en los cercanos del difunto.

"Más encima, el familiar me retó, poh", dijo, recordándole con molestia el nombre de la persona homenajeada. "Y yo así como 'sí, perdón, disculpe'".

"Eso fue desubicado, y por eso me da mucha vergüenza", concluyó Lagos.

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