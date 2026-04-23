"Rebeldes del 25", animación narrada por Carlos Caszely gana categoría RRSS/IA de la IV versión del Festival de Fútbol Cine

23 abr. 2026 - 12:48 hrs.

Desde la épica fundación de Colo Colo -narrada por Carlos Caszely y animada en 100 segundos- hasta la historia de un penal que cambió la vida de una comunidad escolar en Mejillones, el Festival de Fútbol Cine galardonó a los mejores trabajos de su IV edición.

La premiación, celebrada en la Universidad Finis Terrae, contó la presencia del subsecretario de las Culturas, las artes y el patrimonio, Carlos Lobos, el ex jugador y emblema de Colo Colo, Carlos Caszely, autoridades locales y alumnos de la citada universidad.

Matías Carvajal, director del Festival, destacó que en esta oportunidad no solo se premió la técnica, “sino también la capacidad de estas historias para generar impacto, pues los proyectos presentados demuestran que el lenguaje audiovisual es fundamental para revelar hechos, contextualizar problemáticas y mostrar los sueños y temores presentes en la sociedad".

También hubo tiempo para conversar sobre tendencias futbolísticas y recordar algunas hazañas. Cristián Arcos, Premio Nacional de Periodismo Deportivo del 2024, y Marco Antonio de la Parra, Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2025, se sumergieron en la identidad futbolística chilena y también en el papel que el cine ha jugado en este aspecto. En esa línea, Arcos agregó que lo que se busca en este tipo de festivales es particularmente contar historias, pues “el deporte crea “momentos” y lo que busca este Festival es plasmar esos momentos”.

Otro hito dentro del Festival de Fútbol Cine es el trabajo comunitario que se realiza en diferentes escuelas del país y que vio en el corto de la escuela Julia Herrara Varas su mejor versión de la IV edición. Para Matías Bernales, gerente de sostenibilidad y comunidades de Engie y auspiciador del Festival, el apoyo a las comunidades se basa en la creencia “del poder transformador del deporte y la cultura para contribuir a los territorios. Para nosotros, es un honor ser parte del Festival de Fútbol Cine de Tocopilla y ver cómo los niños y jóvenes de las diferentes comunidades comienzan a desarrollar sus talentos audiovisuales que el día de mañana les permitirán ser parte del desarrollo cultural y social de nuestro país".

Los premiados

En la sala de exposiciones de la citada casa de estudios se exhibieron los cortometrajes ganadores. El puntapié inicial se dio “Con orgullo en la cancha”, investigación audiovisual realizada por estudiantes de la Universidad del Desarrollo donde se profundiza en la vida de Cristián Alfaro, fundador de Cóndores, el primer equipo de fútbol gay en Chile. Este trabajo obtuvo el primer lugar en la categoría universitaria.

“Rebeldes del 25”, corto animado que narra en la voz de Carlos Caszely el hito fundacional de Colo Colo 1925, obtuvo el primer lugar de la categoría RRSS e Inteligencia Arficial. “Quiero dar las gracias a los organizadores por esta oportunidad y al club Colo Colo por permitirnos dejar un legado en su historia”, dijo Enzo Caszely, coautor de la pieza.

La categoría escolar quedó en manos del colegio Julia Herrera Varas de Mejillones con “El penal que cambió todo”, obra realizada por estudiantes de 8° básico y que aborda el fútbol como una herramienta de disciplina y vida saludable. Finalmente, la categoría general fue obtenida por “Walk Over”, realizado por la productora Fintual y dirigido por Sebastián Valle y Florencia Edwards.

“Estamos muy felices con la respuesta del público durante estos cuatro últimos años. Ahora, con motivo de nuestro V aniversario, estamos preparando las maletas para desembarcar en la V región”, dijo el director de la Fundación Inversión Cultural, Matías Awad, quien destacó el apoyo de la Ley de Donaciones Culturales a esta iniciativa”.