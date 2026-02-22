¿Cuánto mide y qué edad tiene Matteo Bocelli?
Matteo Bocelli se presentó este domingo en el Festival de Viña 2026 y fue el encargado de cerrar la primera noche de la fiesta de la música en la Ciudad Jardín.
El hijo de Andrea Bocelli vuelve a la Quinta Vergara tras acompañar a su padre hace dos años y causar una ola de furor en el público chileno.
Mateo Bocelli es cantante y compositor italiano. Su primer acercamiento a la música fue a los 6 años y aprendió a tocar el piano, y posteriormente tomó clases con Andrea Bocelli.
A temprana edad hizo su debut como cantante tenor y posteriormente comenzó su carrera junto a su padre, con quien lanzó en 2018 la canción "Fall on Me" y saltó a la fama.
Revisa a continuación datos sobre Matteo Bocelli
- Nombre completo: Matteo Bocelli Cenzatti.
- Fecha y lugar de nacimiento: 8 de octubre de 1997, en Forte dei Marmi, Italia.
- Edad: 28 años.
- Altura: 1,97 m.
- Padres: Andrea Bocelli y Enrica Cenzatti.
- Hermanos: Amos Bocelli, Virginia Bocelli.
- Estado civil: Soltero.
- Instagram: @matteobocelli.
- Spotify: Matteo Bocelli.
- YouTube: Matteo Bocelli.
Su pasión por la música desde pequeño
Desde que comenzó a tocar el piano y a tomar clases con Andrea, Matteo empezó a mostrar su interés en profesionalizar su carrera y saltar al estrellato, pero en ese entonces solo cantaba en privado para Erica, su madre, ya que era un poco tímido.
Y fue ella misma la que le pidió al italiano que comenzara a cantar, y luego de conocer al productor discográfico David Foster, consideró que la posibilidad se materializara y se potenció en los escenarios desde hace ya 10 años.
