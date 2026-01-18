El cambio de vida de la hermana de Claudia Conserva en Alemania: "Ha sido un tiempo muy difícil, con soledad, desamparo absoluto"

18 en. 2026 - 10:30 hrs.

Después de su recordado paso por "Milf" y su salida en 2022, Francesa Conserva se mantuvo alejada de la televisión hasta dejar Chile hace ocho meses. Se fue a vivir con su hijo y su perro a la ciudad de Nuremberg, Alemania.

A pesar de no tener un trabajo seguro, no saber el idioma y con un inglés básico, la hermana de Claudia Conserva se adaptó al país europeo y actualmente trabajaba como mucama en un hotel. También está pololeando con un alemán.

"Hago unas 40 camas al día y termino muerta"

"Siempre quise vivir fuera. El 2014 fui con mi hijo a Europa y, como tenemos pasaportes italianos, dijimos 'qué ganas de quedarnos por acá un tiempo'", explicó Francesca en conversación con Las Últimas Noticias. Su hijo José Tomás, de 23 años, la convenció de irse a vivir juntos a Alemania, donde él quería estudiar.

A pesar de que todo era como un sueño, "por un tiempo pareció que nos equivocamos porque tuvimos muchos problemas para conseguir trabajo por los problemas de idioma", recordó. Sin embargo, hace dos meses consiguió un empleo como mucama en un hotel de 4 estrellas.

"En el hotel preparo habitaciones. Te mueres lo que pesa un colchón, pero tenemos que levantarlos, doblar las sábanas. Hago unas 40 camas al día y termino muerta. Es tanto el esfuerzo, que acá he comido de todo y bajé de 69 a 63 kilos", contó. Por las tardes asiste a un curso gratis para aprender alemán.

Nuevo pololo

Además de su trabajo, la exconductora de TV encontró el amor con un alemán: "Lo conocí en una fiesta parecida al Oktoberfest, en una ciudad llamada Erlangen. Nos conocimos por una amiga en común. Él habla varios idiomas, entre ellos el español, y me llevó a conocer el lugar. Y ya no nos separamos más. Él es ingeniero, le va bien, es un cerebrito, no sé cómo me pesca", sinceró. Al poco tiempo, se fue a vivir con él.

A pesar de todo ello, confesó que "ha sido un tiempo muy difícil, con soledad, desamparo absoluto. Extraño a mi mamá, a mis hermanos, pero al mismo tiempo me siento contenta porque me he demostrado que puedo salir adelante sola".

El pasado miércoles, Francesa llegó a Chile para visitar a su familia, aunque puso en duda su regreso al país europeo, ya que finalmente su hijo se quedó estudiando en Chile. En cuanto a su novio, adelantó que es probable que venga al país en marzo y que sueñan con visitar San Pedro de Atacama.

