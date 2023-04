"Dejó embarazada a otra": Marlen Olivari relata duro momento mientras estaba en una relación

30 abr. 2023 - 20:00 hrs.

Marlen Olivari habló sobre uno de los momentos más duros que vivió mientras se encontraba en una relación de pareja, la que duró más de ocho años.

En concreto, la exchica "Morandé con Compañía" recordó cuando una pareja le fue infiel y dejó embarazada a otra mujer. Esto habría sucedido cuando recién comenzaba en su carrera, incluso antes de entrar al programa de Mega que la llevó al estrellato.

Ir a la siguiente nota

"Estaba súper enamorada"

Olivari partió su relato diciendo que "yo llevaba ocho años, me acuerdo, y el gallo dejó embarazada a otra mina".

"Fue hace muchos años y fue súper duro para mí. Estaba empezando en los medios. Él me contó y como yo estaba enamorada, no podía creer lo que me estaba contando", agregó en conversación con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela en el programa "Tal cual".

Luego, añadió que su expareja le dijo "'me enteré de que tiene varios gallos más, entonces yo le estoy mandando a hacer un examen de ADN'".

Ella recordó que le dijo "'si no es tuyo, yo quiero estar contigo', pero era de él. Me acerqué a Sor Teresita, fui a rezar, a pedirle salir adelante, que limpiara mi mente y que me hiciera olvidar todo eso. Parece que Dios me escuchó porque después entré a Morandé con Compañía".

“El papá de él me dijo ‘mijita, muy mi hijo será, pero es un maricón, no te merece, tú mereces un hombre de verdad. Así que mijita, te pido por favor que te seques las lágrimas y te busques un hombre de verdad’. Me dio mucha fuerza eso”, cerró el recuerdo.

Todo sobre Famosos chilenos