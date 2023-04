Ariel Levy debuta en la AEW y logra un hito en la lucha libre chilena: "No estaba listo"

El actor nacional Ariel Levy, que se hizo conocido en la saga de películas de "Qué pena tu vida", logró un importante hito en la lucha libre.

En julio del año pasado, Levy se convirtió en campeón mundial de esta disciplina, en la categoría de peso pesado, de la Coastal Championship Wrestling (CCW).

El pasado miércoles, en tanto, el luchador debutó en la All Elite Wrestling (AEW), la principal empresa competidora de la reconocida WWE.

En su primera pelea por la AEW, Ariel Levy se enfrentó al campeón de TNT Wardlow.

En la cuenta de Twitter de la AEW, mostraron el momento en que Wardlow venció a Levy. "Total dominación. El campeón TNT @realWardlow hace un trabajo rápido hacia su oponente", indicaron en la descripción del video.

Total domination. TNT Champion @realWardlow makes quick work of his opponent here on #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/u0HskVFNjK