"La sangre rusa se nota ahí": Milla, la hija mayor de Álvaro Ballero se destaca jugando al fútbol

El exchico reality Álvaro Ballero, junto a su esposa, la patinadora rusa Ludmila Ksenofontova, tienen cuatro hijos: Milla, Vika, Ivana y Santino.

Milla, la mayor del clan y quien recientemente cumplió 13 años de edad, destacó como delantera goleadora de la segunda versión de la FemPower Cup en Vitacura, donde fue parte del equipo "Las futboleras" del Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo.

"La sangre rusa se nota ahí"

En entrevista con LUN, Ballero contó que todos sus hijos son buenos para el deporte, aunque destacó que "eso viene por el lado de la mamá, la sangre rusa se nota ahí. Ludmila fue deportista de alto rendimiento. Ella es buena en cualquier disciplina, a diferencia mía que soy más tieso que un árbol".

La llegada de Milla al fútbol comenzó a sus 9 años. "El colegio era solo de mujeres y se volvió mixto. Ahí empezaron a hacer clases de fútbol, pero solo para hombres, entonces me empezó a decir: Papá, ¿por qué no hay una extraprogramática de fútbol para mujeres? Porque a ella le gustaba el fútbol", relató el publicista.

En ese momento, junto a los apoderados, crearon el grupo "Las Futboleras", quienes luego comenzaron a entrenar todos los domingos. Pese a que Milla se cambió de colegio, sigue participando del equipo.

Aunque la familia de Álvaro no es futbolera, todos sus hijos son colocolinos, lo que habría sido inculcado por la única futbolera de la familia Ballero: Antonella, su hermana melliza.

"Yo nunca fui de ir a los partidos, y la Milla con esta pasión por el fútbol empezó a contagiar a sus hermanos. Santino ahora lo único que quiere es jugar fútbol", indicó el exchico reality.

Ballero también añadió que: "Mi familia y mis amigos me bromean, me dicen que obviamente salió a los rusos porque yo soy pésimo para la pelota. Ella es buena para el fútbol. Generalmente, es goleadora en los torneos que participa y es muy buena delantera, es rápida corriendo y explosiva, así que el entrenador hasta la ha puesto de defensa, pero donde más se luce es como delantera".

Actualmente, Milla juega con el número 22 por Ben Brereton Díaz.

Sobre las proyecciones que tiene en el deporte, su padre destacó que "a la Milla le va muy bien en lo académico, me ha pedido ir a probarse a clubes, pero no lo ha pedido con insistencia, no ha sido un tema. Ella es consciente que lo académico es importante. También hace fotos publicitarias, pero no se pierde en eso, son cosas que le gustan, pero nunca nos ha dicho 'quiero dedicarme a eso'".

