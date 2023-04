"Estoy en shock": Revelan las extrañas causas de muerte de Aaron Carter y familia sospecha de resultados

19 abr. 2023 - 16:30 hrs.

Tras 5 meses de la muerte del cantante estadounidense Aaron Carter, medios estadounidenses revelaron la causa de muerte del artista, luego de obtener acceso a los resultados de su autopsia.

"Los resultados de la autopsia no me entregan un cierre... Todavía estoy en estado de shock y sigo echando de menos a Aaron todos los días. No entiendo la cadena de acontecimientos y este informe solo hace que nos hagamos más preguntas" declaró a TMZ Melanie Martin, la ex prometida y madre del hijo de Carter.

¿De qué murió Aaron Carter?

Según revelaron desde el medio de farándula estadounidense, TMZ, la causa de muerte de Aaron Carter habría sido un accidente.

El hombre, que fue encontrado dentro de una tina con agua en noviembre de 2022, se habría ahogado después de perder el conocimiento al interior de la bañera.

En el documento, el personal médico declararon encontrar rastros de alprazolam (Xanax), un fármaco de la familia de las benzodiacepinas, recetado para tratar los trastornos de ansiedad.

Los forenses también descubrieron que Carter también habría inhalado difluoroetano comprimido, y junto con la evidencia médica, latas de aire comprimido fueron descubiertos en el baño y la habitación de su casa en Lancaster, donde fue encontrado.

Las sospechas de la familia

Las conclusiones de los médicos forenses no entregaron mayor tranquilidad a la familia de Carter, que tiene sus propias teorías.

Es que, según informó TMZ al momento de su muerte, en un comienzo los médicos habrían informado que no se encontraron rastros de agua en sus pulmones.

Incluso Martin sospecha de las circunstancias en las que fue encontrado su novio.

"Dice [la autopsia] que la muerte es por ahogamiento, pero también añade que llevaba una camiseta y un collar en la bañera, lo que no tiene sentido, ¿por qué iba a estar en una bañera con la ropa puesta?", declaró la joven a TMZ.

Mientras, la madre de Carter, Jane, acusa que habría terceros involucrados.

"Aaron tenía muchas amenazas de muerte. Muchas personas intentaron hacer su vida miserable", escribió en sus redes sociales.

