"Está completamente destrozado": Paty Cofré y el duro momento de Mauricio Flores por estado de salud de su hija

30 mar. 2023

El comediante Mauricio Flores reveló que, el pasado lunes, su hija Danika, de 25 años, sufrió un accidente cerebrovascular que actualmente la mantiene hospitalizada.

La tarde del miércoles, la Clínica Alemana, recinto donde permanece la joven, señaló que la paciente está "afectada por una trombosis venosa cerebral" y que "se encuentra con pronóstico reservado".

"Mauricio está completamente destrozado"

Mauricio Flores utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia y agradeció las muestras de cariño y cadenas de oración por la recuperación de Danika.

La amiga y colega de Mauricio, Paty Cofré, contó a LUN cómo la familia está viviendo este complicado momento.

"Conversé con la esposa de Mauricio, Ximena (Toledo). Me dijo que hay que tener fe en Dios no más. También me dijo que Mauricio está muy, muy mal. Después hablé dos palabritas con él, pero está completamente destrozado. Imagínese cómo puede estar un padre en esta situación", indicó Cofré.

Además, la también comediante, se refirió a la personalidad de Danika.

"Es una bella persona, es una niña excelente. Muy trabajadora, estudiosa, muy de su casa, maravillosa. Es excelente, de verdad, entonces afecta que le pase esto siendo tan jovencita. Yo la quiero mucho", añadió.

Danika Flores Cid es licenciada en obstetricia. "Es una niñita que recién está empezando a vivir, recién está forjando su carrera… a mí me toca muy fuerte, porque tengo una nieta de la edad de Danika. No puede ser que la juventud pase por estas cosas", expresó la comediante, quien también se encuentra orando por la pronta recuperación de la joven.

