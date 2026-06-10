De abandono total a modernos departamentos: El ambicioso proyecto que revivirá histórico edificio del centro de Santiago

10 jun. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

El centro de Santiago esconde tesoros arquitectónicos invaluables que, lamentablemente, suelen terminar en el olvido. Sin embargo, un ambicioso proyecto inmobiliario busca cambiarle la cara a una joya de la capital: un gigantesco edificio de estilo palaciego ubicado en la calle Bandera que llevaba abandonado desde 1988 y que ahora será completamente transformado en un moderno complejo residencial.

La histórica estructura, construida originalmente en 1916 a pasos de la calle Rosas, cuenta con una superficie de 13.000 metros cuadrados que serán completamente reconvertidos. El plan no contempla demoler ni levantar las gigantes torres que forman parte de gran parte de Santiago; por el contrario, la apuesta va por el modelo europeo de rehabilitación, transformando el espacio para albergar cerca de 198 departamentos con alturas interiores que superan los 3,5 metros.

Modernidad con alma de época

A pesar de conservar su fachada y sus pasillos de diseño clásico, la renovación técnica del edificio será total. El rediseño, desarrollado en conjunto con el estudio ANONIMA & partners, contempla la instalación de sistemas eléctricos y sanitarios completamente nuevos, además de equipar cada unidad con ventanas de termopanel para garantizar la mejor especificación térmica del mercado.

Una de las características más llamativas para los futuros propietarios es el alto nivel de personalización que ofrecerá el complejo. Al momento de recibir la unidad, cada comprador tendrá la libertad de decidir si prefiere rescatar y mantener los pisos originales del inmueble o reemplazarlos por materiales como vinílico o porcelanato, teniendo también la última palabra en la elección de las cerámicas del baño, la pintura y la iluminación.

Revitalizando el centro

La iniciativa rompe con el mito de que los edificios patrimoniales no pueden ofrecer las comodidades de la vida moderna. El diseño final de la estructura incluirá un primer piso habilitado para el comercio y una serie de jardines interiores diseñados especialmente para su comunidad.



Además, el edificio contará con todas las comodidades que tienen los grandes proyectos en la actualidad; estará equipado con piscina, quinchos, gimnasio y una sala gourmet. De esta manera, el emblemático edificio tendrá una segunda vida luego de estar abandonado por casi cuatro décadas.