Muere rapero Coolio a los 59 años: Alcanzó el éxito en los 90' con hits como Gangsta's Paradise

28 sept. 2022 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, se confirmó el fallecimiento del rapero estadounidense Coolio a los 59 años de edad.

De acuerdo al medio TMZ, el artista, quien alcanzó fama internacional en la década de los 90' gracias a éxitos como "Gangsta´s Paradise", se encontraba en la casa de un amigo cuando perdió la vida.

¿Qué se sabe?

Según los primeros reportes, el manager del cantante señaló que Coolio ingresó al baño del domicilio, y su amigo, al no obtener respuesta de él luego de un rato, decidió entrar, encontrando su cuerpo en el piso.

Los equipos de emergencia fueron alertados de la situación, y acudieron al lugar para prestarle los primeros auxilios, sin embargo, fue declarado muerto.

Los paramédicos sospechan que su deceso habría sido producto de un paro cardiáco, aunque no se ha determinado una causa oficial de su fallecimiento.

El éxito de Gangsta's Paradise

Coolio, cuyo verdadero nombre es Artis Leon Ivey Jr. , apareció en la escena del rap de Los Ángeles a finales de los 80', pero alcanzó la fama internacional en 1995 cuando lanzó "Gangsta's Paradise" para la banda sonora de la película "Dangerous Minds", protagonizada por Michelle Pfeiffer.

La canción rápidamente alcanzó el número 1 y permaneció allí durante 3 semanas.

Si bien se convirtió en su éxito característico, Coolio tuvo otros hits como "Fantastic Voyage" de 1994, que alcanzó el puesto número 3 en la lista Hot 100 de Billboard, así como "1,2,3,4 (Sumpin' New) y "It's All the Way Live".