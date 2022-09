"Si algún día me da la patada...": Reflotan dichos de Cristián de la Fuente sobre la infidelidad tras polémico video

28 sept. 2022 - 15:00 hrs.

A Cristián de la Fuente, quien está en el centro de la polémica tras haber sido pillado a los besos con una misteriosa joven en un bar de México, le recordaron unos antiguos dichos sobre la infidelidad.

Todo se dio en un espacio que el mismo Cristián conducía para las redes sociales de la revista Velvet, en donde confesó detalles de la administración de bienes de su matrimonio con Angélica Castro.

"Si algún día me da la patada..."

En un live que hizo en febrero de 2021, mientras esperaba a una invitada, explicó a quienes veían la transmisión de quién era el hogar en el que se encontraba.

"Esta casa no es mía, está a nombre de mi señora. Todo está a nombre de mi señora, porque si algún día me da la patada... Me voy con la ropa, nada más, porque todo es de mi señora", aseveró.

En la misma instancia, de la Fuente también explicó que Angélica Castro tiene una postura muy clara sobre la separación.

"Olvídense cuando una amiga de la Angélica como que se va a separar del marido... Uf. La Angélica es brava, porque la defiende a la mujer, por lo que estoy completamente de acuerdo, porque todo esto es de mi señora. Y es más, es de mi hija", aclaró.

Tras la viralización del video en el cual aparece besando a una joven en varias ocasiones en un bar mexicano, el actor hizo un mea culpa sobre su actitud.

"Cometí un error... Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto", sentenció.

