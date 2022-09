"Mejor sola que mal acompañada": Mujeres dejan miles de mensajes de apoyo a Angélica Castro en Instagram

28 sept. 2022 - 09:00 hrs.

El beso que Cristián de la Fuente dio a una mujer desconocida en un restaurante mexicano -y del cual se arrepintió tras su viralización- se ha tomado la pauta noticiosa no solo de los medios chilenos, sino que también de los norteamericanos.

La esposa del actor, Angélica Castro, también ha sido foco de atención de los usuarios de redes sociales, quienes han estado atentos a las publicaciones que ha subido desde la filtración del polémico clip de su marido.

Mujeres le dan apoyo a Angélica Castro

Durante la tarde del martes 27 de septiembre, casi 24 horas después de que la página Primer Impacto publicara el video de Cristián de la Fuente, desde Chile, Angélica Castro hizo una nueva publicación en su cuenta de Instagram.

La comunicadora subió una imagen con brillos destellantes encima, en la que aparece recostada sobre una reposera al aire libre, luciendo un bikini en compañía de su perro, Buda.

El posteo, el cual acompañó en la descripción con el nombre de su perro, fue comentado más de 2 mil veces, llenándose, en gran parte, de comentarios de apoyo por parte de mujeres.

"Siempre brillando", "divina", "la más linda", "preciosa", "linda como siempre, después de la tormenta sale el sol", "fuerza, al igual que Shakira. No entiendo a estos hombres", "mejor sola que mal acompañada", "te mereces el universo", "nunca dejes de sonreír", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Comentarios a Angélica Castro

Cristián de la Fuente está "muy arrepentido"

Cabe destacar que Angélica Castro no se ha referido al video de su marido. Hasta el momento, solo lo ha hecho Cristián, mediante un programa mexicano llamado "En Casa" de Telemundo.

El actor le explicó al conductor del espacio que, "cometí un error... Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto".

"Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad", cerró.

