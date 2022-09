En medio de rumores de quiebre con Cristián de la Fuente: Angélica Castro subió un enigmático video a Instagram

27 sept. 2022 - 09:45 hrs.

Este lunes 26 de septiembre, un revelador registro fue el que subió una página de farándula mexicana de Instagram, en el que aparece Cristián de la Fuente besando a una misteriosa mujer en un restaurante.

Desde hace algunas semanas, de la Fuente se encuentra en tierras aztecas, debido a compromisos laborales que tienen que ver con su trabajo en la actuación. Allá está solo, sin la compañía de su esposa, Angélica Castro.

"Si usted no me va a dar paz..."

Angélica se encuentra en Chile junto a la hija de ambos, Laura de la Fuente, y horas antes de que se volviera viral el video de su marido, realizó una enigmática publicación, que a muchos les hizo sentido tras el registro filtrado de Cristián.

Castro se sumó a la moda de TikTok, en la que los usuarios suben videos haciendo "playback" a audios que ya señalaron otras personas.

En este clip, Angélica simula decir, "venga le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco me la quite. Pico (beso) y se cuida".

"Buenas noches. ¿Quién no ha estado alguna vez en esta situación? Que importante rodearte de las personas correctas", señaló en la descripción el post, el cual recibió decenas de comentarios de parte de sus seguidores.

Revisa el video

De hecho, la comunicadora decidió responder uno de los mensajes en el cual una de sus fans le escribió, "mejor sola que mal acompañada". En dicho comentario, Castro señaló "totalmente, una elección", junto a un emoji de un corazón rojo.

Revisa el comentario

Comentarios en la publicación de Angélica Castro

Todo sobre Famosos chilenos